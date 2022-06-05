بضمنها تخصيصات لاعمار شنكال وتعويض الناجيات الايزيديات

الديمقراطي الكوردستاني يقترح جملة مطالب لتضمينها في قانون الأمن الغذائي

أقترح الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد، جملة مطالب لتضمينها في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، د. فيان صبري، في بيان، “نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب العراقي بما فيهم مواطني اقليم كوردستان نتيجة للأوضاع العالمية ولعدم وجود موازنة عامة للبلاد للعام 2022 ولكون مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يشمل جوانب مالية متعددة في مواده نطالب بإدراج حصة اقليم كوردستان من التخصيصات التشغيلية والحاكمة والاستثمارية وتخصيصات تنمية الاقاليم بنسبة (13.9) وحسب البيانات السكانية لوزارة التخطيط”.

كما طالبت صبري “تضمين المستحقات المالية لفلاحي اقليم كوردستان للأعوام 2014، 2015، 2016، وتخصيص نسبة من كافة التجهيزات الزراعية والأسمدة الواردة في تخصيصات وزارة الزراعة في هذا القانون لفلاحي إقليم كوردستان اسوة بالمحافظات العراقية الاخرى”.

ودعت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي الى “توفير التخصيصات المالية اللازمة لإعادة إعمار مناطق المادة 140 من الدستور وتخصيص نسبة عادلة منها لمشاريع مدينة شنكال المنكوبة. وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتعويض الناجيات الايزيديات، وادراج التخصيصات المالية اللازمة لحل مشاكل المحاضرين في العراق كافة”.

وطالبت كذلك بـ”تحويل العقود الانتخابية الى عقود تشغيلية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لدفع مستحقاتهم المتوقفة منذ فترة طويلة”.