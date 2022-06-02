واشنطن تنتقد سلوك PKK والحشد الشعبي في سنجار

نشرت وزارة الخارجية الأميركية التقرير السنوي لعام 2021 حول الحريات الدينية.

وتطرقت الخارجية في جزء من التقرير الى الوضع في إقليم كردستان والعراق، وتقول ان هناك تحديدا للحريات الدينية في المناطق التي تقع خارج سلطات حكومة اقليم كردستان، مضيفة ان الاقليات الدينية منها المسيحية والإيزيدية اشارت الى ان وجود المجموعات المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني والحشد الشعبي يعرض حياة المواطنين للخطر.

وجاء في جزء من التقرير ان “دستور العراق حدد الدين الإسلامي الدين الرسمي للدولة، وأشار الى منع صدور اي قانون يخالف مبادئ الدين الإسلامي، كما يشير الدستور الى حرية الاعتقاد الديني وممارسة الشعائر الدينية لكل الأفراد، ومنهم المسلمين، المسيحيين، الإيزيديين، والصابئة المندائيين، لكنه لم يشر بشكل واضح لاتباع الديانات الأخرى والملحدين”.