بمناسبة يوم الطفل العالمي مركز لالش / الشيخان يرسم البسمة على وجوه أطفال مخيم الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِـنْ أجل رسم البهجة و البسمة على وجوه الأطفال الأبرياء الذين هم دائماً ضحايا الصراعات و الحروب و مِـنْ أجل تخفيف هموم النزوح الذين حرموا مِـنْ أبسط حقوقهـم ففي يوم الأربعاء المصادف 1 / 6 / 2022 و بمناسبة يوم الطفل العالمي زار وفد مِـنْ مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان مخيم الشيخان للنازحين ،

حيث أستقبل الوفد مِـنْ قِبَـلْ مديرة المخيم الآنسة هيوان فهمي و موظفي الإدارة و بعد الإستقبال و الترحيب الحار ألقى السيد آزاد مراد مسؤول مركز لالش / الشيخان شكر فيها إدارة المخيم لتعاونها الدائم معنا و هنئ جميع أطفال العالم عامة و أطفال مخيم الشيخان خاصة بمناسبة يوم الطفال العالمي و بعدها تم توزيع هدايا و ألعاب الأطفال على ( 30 ) طفل و طفلة مِـنْ اليتامى و ذوي الأحتياجات الخاصة و بحضور أولياء أمورهم و فـي الختـام أشادت مديرة المخيم بدور مركز لالش / الشيخان في المنطقة لما يقوم به مِـنْ نشاطات و فعاليات و مد يد العون و دعم الطلبة و الأطفال و غيرها كما بدورهم قـدم أولياء أمور الأطفـال شكرهـم و أمتنانهـم على ما قدمه و يقدمه مركـز لالش / الشيخان.