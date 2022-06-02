من نشاطات مركز لالش بعشيقة

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة يقدم التهاني والتبريكات للسيدين سعود مصطو مدير عام أوقاف الأيزيدية في أقليم كوردستان. والسيد شيخ زيدو باعدرى مستشار برلمان أقليم كوردستان لشؤون الايزيدية.

في صباح هذا اليوم الأربعاء ٢٠٢٢/٦/١ قام وفد من مركزنا بزيارة إلى السيد ( سعود مصطو) مدير عام أوقاف الأيزيدية في أقليم كوردستان بمناسبة تسنمه منصبه الجديد حيث تم استقبال الوفد الزائر بحفاوة بالغه. ودار الحديث حول أوضاع الأيزيدية بشكل عام وخاصة فيما يخص المراقد الدينية والتنسيق مع أوقاف الأيزيدية في بغداد حيث استعرض السيد جمعة الياس سليم العبديكو رئيس مركز لالش بعشيقة حول عمل ونشاطات المركز والدعم اللامحدود من الحزب الديمقراطي الكوردستاني… وفي نهاية الزيارة تم توديع الوفد الزائر بنفس حفاوة الإستقبال.

وبعدها توجه الوفد إلى برلمان أقليم كوردستان وتم الإستقبال من قبل السيد ( شيخ زيدو باعدرى ) مستشار رئيس برلمان أقليم كوردستان لشؤون الايزيدية بمناسبة تسنمه منصبه الجديد وتم التباحث حول عدة أمور تخص أبناء الديانة الايزيدية ونقل معاناتنا إلى حكومة أقليم كوردستان ومنها.

١. إعادة المعلمين والبيشمركة المفصولين….

٢. النظر بتعيين الخريجين الغير متعينين من هندسة النفط ومعهد النفط لكون تواجد مقر شركة النفط على جبل بعشيقة وفي أراضينا ونحن الأولى في التعيين …

٣. النظر في تخصيص مقعد للكوتا الايزيدية أسوة بباقي المكونات في برلمان أقليم كوردستان….

حيث رافقتنا الست ديارين شيخ خديده عضوة لجنة محلية باشيك للحزب الديمقراطي الكوردستاني ومسؤولة منظمة ميديا للنساء….

وبعدها التقينا داخل قبة البرلمان كل من السادة….

١.الأستاذ هيوا نصر الدين/ نائب رئيس ديوان أقليم كوردستان..

٢. الأستاذ حاكم عثمان/ عضو برلمان أقليم كوردستان والخبير القانوني في البرلمان …

٣. الست سارة دلشاد / عضو برلمان أقليم كوردستان عن الحزب التركماني عضو اللجنة القانونية ….

٤. السيد روميو هكاري/ عضو برلمان أقليم كوردستان رئيس كتلة تحالف الوحدة القومية البرلمانية ورئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان والسكرتير العام لحزب مابين النهرين الديمقراطي….

وفي ختام الزيارة شكر الجميع مركزنا على هذا التعاون والتنسيق العالي ومن آلله التوفيق للجميع…