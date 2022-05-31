تكريم الطلبة المتفوقين في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

تحت شعار الطلبة مستقبل الوطن و ضمن البرنامج السنوي لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و دعماً للطلبة المتفوقين و بمناسبة إنتهاء العام الدراسي 2021 / 2022

و بحضور مسؤول المكتب الجماهيري و مسؤول المكتب الثقافي و ممثل عن مكتب العلاقات للفرع (20) للحزب الديمقراطي الكوردستاني و ممثل مدير تربية قضاء الشيخان و مدراء و معاوني الهيئة التدريسية للمدارس و ممثل عن نقابة معلمي كوردستان فرع الشيخان و مدير دائرة الثقافة و الفنون / الشيخان و مسؤولة إتحاد نساء كوردستان فرع الشيخان و ممثل عن المركز الثقافي / الشيخان و مسؤول إتحاد طلبة كوردستان / الشيخان و عوائل الطلبة ففي يوم الإثنين المصادف 30 / 5 / 2022 قام مركز لالش / الشيخان بتكريم (41) طالب و طالبة مِـنْ مدارس مركز القضاء مِـنَ الصف السابع الأساس إلى الصف الحادي عشر الإعدادي ، في البداية وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً و تكريماً لشهداء كوردستان على رأسهم البارزانيين الخالدين ألقى السيد آزاد مراد مسؤول المركز كلمة رحب فيها بالحضور و هنئ جميع الطلبة و أشاد بدور الوالدين و إدارات و الهيئات التدريسية للمدارس ثم ألقى السيد آزاد إسماعيل مسؤول المكتب الجماهيري للفرع (20) أشاد فيها دور مركز لالش في المنطقة و دعمه اللامحدود للطلبة و نشاطاته المستمرة في جميع المجالات و هنئ جميع الطلبة و بعدها بدأت مراسيم تكريم الطلبة بالهدايا و الشهادات التقديرة كما قدمت درع مركز لالش على إدارات المدارس و في الختام شكر الطلبة و عوائلهم مركز لالش / الشيخان لدعمه المستمر للطلبة .

