لالش بحزاني يقدم التهاني لمدير ناحية بعشيقة

بمناسة الانتقال لمبنى الناحية الجديد

لمناسبة انتقاله الى البناية الجديدة ، قدم رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني التهاني والتبريكات الى الاستاذ ذنون يونس يوسف مدير ناحية بعشيقة.

وخلال الزيارة التي جرت صباح هذا اليوم اشاد السيد رعد طارق بالدور المتميز للسيد مدير ناحية بعشيقة وروح التعاون والمحبة والتآخي التي عمل عليها منذ تسنمه ادارة الناحية بين جميع المكونات وخدمته للمنطقة في جميع المجالات وما آلت إليه الناحية من تطور بفضل إدارته الحكيمة واضاف ، نثمن عاليا دعمكم المتواصل لعمل ونشاطات مركزنا مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني وتواصلكم المستمر معنا .. من جانبه اثنى السيد مدير الناحية على دور مركز لالش فرع بحزاني ، وقال شرف كبير وعظيم لي ان اكون احد اعضاء هذا المركز المتميز وان اكون في خدمتكم وخدمة اهلي وناسي الطيبين في بعشيقة وبحزاني .. كل الشكر والتقدير للسيد مدير ناحية بعشيقة المحترم على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال وتمنياتنا لجنابه الكريم بدوام الموفقية والتالق والنجاح .