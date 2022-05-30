2867 ايزيدياً مازالوا محتجزين لدى داعش

أعلن مدير مكتب انقاذ المختطفين الايزيديين حسين كورو، اليوم الاثنين، عن آخر احصائية للمختطفين والمحررين من قبضة تنظيم “داعش” الارهابي.

وقال كورو، في تصريح صحفي، إن عدد الايزيديين الذين وقعوا بقبضة مسلحي داعش بلغ 6417 شخصاً، مبيناً أن هذا العدد يشمل نساء واطفال وعدد من الرجال تم خطفهم واسرهم خلال اجتياح التنظيم مناطق سنجار عام 2014.

واضاف أن 2867 ايزيديا ً مايزالون محتجزين لدى مسلحي داعش، مبينا ان عملية البحث على الباقين مستمرة وخاصة في مخيم الهول داخل الاراضي السورية.

وكان تنظيم “داعش” قد هاجم الايزيديين في مناطق سنجار في صيف 2014 ما ادى الى مقتل واختطاف الالاف منهم ونزوح اكثر من 300 الف اخرين الى اقليم كوردستان.