مركز لالش يستقبل مدير منظمة كابني والوفد المرافق له

اسنقبل مركز لالش الاب عمانوئيل يوخنا مدير منظمة كابني والسيد بشير اسحق مسؤول مكتب الثقافة للمنظمة الاشورية الديمقراطي في سوريا مع اعضاء من المنظمتين.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع تهم الاقليات وسبل بناء جسور التعاون ودعم التعايش في المنطقة اضافة الى العمل بكل الوسائل لتطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية في الاقليم لبناء جيل جديد مؤمن بالتعايش ونبذ الكراهية

من جانبة رحب السيد شمو قاسم مسؤول القسم الثقافي في مركز لالش بالضيوف واكد على اهمية التعاون المشترك لبناء الثقة بين الجميع للوصول الى الاهداف المنشودة.

وفي نهاية الزيارة تم تقديم درع المشاركة الى مركز لالش لدوره ومشاركته الفعالة في تطوير المناهج التعليمية بما يخدم كل المكونات.