لالش الشيخان: إختتام دورة تقوية لمادة اللغة الإنكليزية

إختتام دورة تقوية لمادة اللغة الإنكليزية في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن نشاطاتنا و فعالياتنا المستمرة و مِـنْ أجل دعم طلبتنا الأعزاء تمهيداً و تحضيراً للأمتحانات الوزارية و مِـنْ أجل الحصول على الدرجات و المعدلات العالية لأنّ الطلبة عماد المستقبل و اللبنة الأساسية في بناء و تطوير المجتمع و تقدمه،

ففي يوم الخميس المصادف 26 / 5 / 2022 أختتمت دورة تقوية لمادة اللغة الإنكليزية للصف الثاني عشـر الإعدادي ضمن منهج الإقليم لــ ( 12 ) طالبة فـي قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان حيث أنَّ هذه الدورة قدمت مِنْ قِبَـلْ الأستاذ ( عزيز عبدا الله ) و التي أستمرت لمدة شهر و في ختام الدورة شكرت الطالبات جهود مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف و الأجواء الملائمة لإنجاح هذه الدورة.