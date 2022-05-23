لتجنب الحرائق.. قرار مبدئي بتغيير “خيام” النازحين في دهوك

أفصحت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في محافظة دهوك ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن قرار مبدئي بتغيير الخيم في مخيمات النازحين.

وقال مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، ديان جعفر، لوكالة شفق نيوز، إن “إدارة المحافظة وافقت مبدئياً على تغيير الخيم بنظام رفع جدران اسمنتية للبناء”.

وأضاف جعفر، أن دائرته ستنسق مع منظمة شؤون اللاجئين عبر عقد اجتماعات أخرى لـ”العمل على المشروع وفق خرائط موحدة لكل المخيمات”، موضحاً أن “القرار اتخذ بتبديل الخيم لتجنب تكرار حوادث الحرائق الأخيرة في المخيمات”.

يذكر أن محافظة دهوك في إقليم كوردستان، تستوعب 16 مخيماً للنازحين، بواقع أكثر من 26 ألف عائلة نازحة، وغالبية هذها العائلات نزحت من قضاء سنجار.