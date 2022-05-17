لالش سنوني يساعد عدة مدارس في جم مشكو

اعلام لالش سنوني

بمناسبة بدأ الامتحانات نهاية السنة الدراسية 2022/2021 في المراحل غير المنتهية للدراسة الكوردية، فقد قام مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور بتقديم العديد من الاحتياجات الضرورية لادارة عدة مدارس للدراسة الكوردية في مخيم جم مشكو ، وذلك في يوم الاحد المصادف2022/5/15 ،

واستقبلوا بحفاوة من قبل الكوادر التدريسية لتلك المدارس وناقشوا الكثير من المواضيع المتعلقة بواقع التعليم في المنطقة بشكل عام وخاصة في مخيم جم مشكو حيث وجود الكم الهائل من الطلبة وايضا واقع حال الطلبة الجدد الذين نزحوا من مناطق شنكال الى المخيم بسبب الاحداث الاخيرة التي حدثت بين الجيش العراقي والفصائل المسلحة التابعة لحزب العمال الكوردستاني واختتموا بتوجيه كتب الشكر لمركز لالش لما يقوم به منذ ولادته في جميع مجالات الحياة العامة وفي الجانب التربوي بشكل خاص.