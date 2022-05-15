وضع إكليل مِـنَ الزهور على قبر المرحوم پیر خدر سليمان

إعلام مركز لالش / الشيخان

مرت على مركز لالش سنة خيّم عليه الحزن بفقدانه قامتان ثقافيتان إجتماعيتان و هما المرحومين پیر خدر سلیمان و شيخ شامو

و بمناسبة مرور ( 29 ) عاماً على تأسيس مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / دهوك الذي تأسس في 12/5/1993 إكراماً و وفاءً لروح المرحوم پیر خدر سلیمان زار و فد مِـنَ الهيئة العليا لمركز لالش / دهوك و مسؤولي و أعضاء الهيئات الإدارية لفروع مراكز و مكاتب لالش كل مِـنْ الشيخان و باعذرة و بعشيقة و بحزاني و مهد و إيسيان و بنكندي و بربني مزار شيخالي شمسا في عين سفني لوضع إكليلاً مِـنَ الزهور على قبر المرحوم پیر خدر و بعدها ألقى السيد كريم سليمان كلمة الهيئة العليا ذكر فيها دور المرحومين في تأسيس مركز لالش و مسيرتهما الطويلة في خدمة التراث و الفلكلور الإيزيدي خلفا أرشيفاً غزيراً في توثيق حقيقة الديانة الإيزيدية فضلاً عن دورهما في زرع ثقافة التسامح و التعايش السلمي كما بيّن السيد كريم سليمان أنَّ هذا المركز تأسس بدعم و مساندة الرئيس البارزاني و السيد نيچرڤان بارزاني رئيس الإقليم و السيد مسرور البارزاني رئيس الحكومة و مازال الدعم مستمر لمركز لالش و قبل ختام الزيارة شكر شقيق المرحوم السيد پیر خلیل سلیمان الزائرين لوفائهم لمسيرة المرحوم پیر خدر سلیمان .