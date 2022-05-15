مركز لالش يساعد مدرسة زيرين

اعلام لالش سنوني

زار وفد من مركز لالش فرع سنوني ومكتب لالش خانصور الى مدرسة زيرين الاساسية للدراسةالكوردية في مجمع خانصور وذلك في يوم الاربعاء المصادف 2022/5/11 بمناسبة حلول الذكرىالسنوية 29 لتأسيس مركز لالش.

واستقبلوا من قبل مدير المدرسة والكادر التدريسي وقد ناقشوامن خلالها العديد من المواضيع المتعلقة بعمل الجهتين كما قدم مركز لالش بعض المساعدات التيتحتاجها ادارة المدرسة في عملهم التربوي واختتموا الزيارة بتوجيه جل الكلمات الجميلة لادارةالمدرسة نتيجة الدور المميز الذي يلعبه الكادر التدريسي في المدرسة لخدمة طلبتهم واكد وفد المركزبدعمهم لهم قدر المستطاع ومن جهتهم وجه ادارة المدرسة وكادرهم التدريسي امتنانهم لمركز لالشلما لهم من البصمات الجليلة في تقديم العون للعملية التربوية منذ سنوات طوال وتمنوا للمركزدوام الازدهار.