نيجيرفان بارزاني: نطالب بغداد بالتعاون مع اربيل لتطبيع أوضاع شنگال وكل مناطق الإيزيديين

ننظر بتقدير وامتنان لأعمال ونشاطات مركز لالش الثقافي

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، أعضاء وكوادر مركز لالش الثقافي بمناسبة الذكرى الـ 29 لتأسيس المركز .

نيجيرفان بارزاني ، قال في برقية تهنئة بالمناسبة ” أبارك الذكرى الـ 29 لتأسيس مركز لالش الثقافي لجميع أعضاء وكوادر المركز والأخوات والإخوة الإيزديين كافة”. مضيفاً ” وننظر بتقدير وامتنان لأعمال ونضال ونشاطات مركز لالش الذي كان دوماً كما يقول شعاره، نبعاً صافياً يصب في نهر الثقافة الكوردية”.

مردفاً ” في هذه الذكرى نؤكد من جديد لأخواتنا وإخواننا الإيزديين أننا سنظل كما كنا دائماً سنداً لحقوقهم ومطالبهم وسنبذل كل ما هو ضروري في هذا المجال ، وطالما بقيت أخت أو أخ إيزدي مختطف ستستمر جهودنا لتحريرهم أو الكشف عن مصيرهم”.

وتابع رئيس إقليم كوردستان ، بالقول “ننظر بحزن إلى الأحداث في منطقة شنگال (سنجار) واضطرار أخواتنا وإخواننا الإيزيديين للنزوح مرة أخرى. ونطالب الحكومة العراقية بأن تبذل، بالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان، كل جهد لتطبيع أوضاع شنگال وجميع مناطق الإيزيديين وإعادة إعمارها وإعادة الحياة والخدمات لها”.

وختم “بهذه المناسبة أيضاً، نستذكر الرئيس السابق للهيئة العليا لمركز لالش الثقافي، المرحوم شيخ شامو الذي توفي قبل فترة، ونستذكر أعماله وخدماته، طابت ذكراه ولتسعد روحه”.