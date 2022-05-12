استحصال تخصيصات عاجلة لسنجار من موازنة قانون الدعم الغذائي

أفاد عضو مجلس النواب العراقي، النائب محما خليل، باستحصال موافقة رئاسة مجلس النواب على تخصيص ميزانية عاجلة لقضاء سنجار من موازنة قانون الدعم الغذائي.

وقال خليل، في بيان تلقت شبكة رووداو الاعلامية نسخة منه، الخميس (12 ايار 2022)، انه تم استحصال موافقة رئاسة مجلس النواب بتخصيص ميزانية عاجلة لقضاء سنجار من موازنة قانون الدعم الغذائي والذي من المزمع المصادقة عليه في الجلسات القادمة.

وكان النائب محما خليل قد خاطب رئاسة مجلس النواب بكتاب رسمي تضمن “بسبب الظروف الامنية القاهرة ومنكوبية ومظلومية قضاء سنجار والاجواء غير المستقرة، وبغية تشجيع عودة النازحين وتطبيع الاوضاع الامنية وتضامناً مع اهاليكم في هذا القضاء المنكوب، نرجو الايعاز الى اللجنة المالية بتخصيص ميزانية عاجلة لقضاء سنجار من موازنة قانون الدعم الغذائي، وعلى النحو الاتي:

1- تخصيص مبالغ للقطاع الزراعي

2- تخصيص مبالغ لدعم الثروة الحيوانية

3- تخصيص مبالغ عينية للعوائل النازحة والعائدة من والى هذه المنطقة وحسب البطاقة التموينية”.

وترى القوى السياسية المؤيدة لمشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، وهي تحالف “إنقاذ وطن” المؤلف من (الكتلة الصدرية، الحزب الديمقراطي الكوردستاني، تحالف السيادة)، أن القانون يحقق الأمن الغذائي للعراق ويخفف من حدة الفقر ويحقق الاستقرار المالي، في ظل الظروف الدولية الراهنة، ويسهل عملية تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بمستواهم المعيشي.

يشار الى ان اللجنة المالية في البرلمان العراقي استضافت مؤخراً وزراء المالية والتجارة والدولة لشؤون مجلس النواب، إلى جانب وكيل وزارة المالية مدير عام دائرة الموازنة ومدير عام الحسابات في الوزارة، لمناقشة حيثيات قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية والتعديلات اللازمة بشأنه.

بحث نواب اللجنة مواد مشروع القانون لأخذ ملاحظاتهم القانونية والأسباب التي أدت لإرساله إلى المجلس، وكيفية توزيع التخصيصات اللازمة للمشاريع، والتأكيد على حذف المادة المتعلقة بالاقتراض في ظل الوفرة المالية، فيما تركزت مداخلات أعضاء اللجنة المالية بالكشف عن الحسابات الختامية ونسب الإنفاق والإيرادات، إضافة إلى أهمية تعظيم الإيرادات غير النفطية والتزاماتها وحقوق إقليم كوردستان، فضلاً عن معرفة أسباب الاقتراض الداخلي والخارجي وكيفية صرف الأموال وتسديد الديون والرسوم والضرائب.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا في وقت سابق، مجلس النواب، إلى الإسراع في إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بصيغته المرسلة من الحكومة.