وكيل أمير الإيزيديين: على PKK أن يخرج من شنگال

أكد وكيل أمير الإيزيديين، اليوم السبت، أن على مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK وكافة الجماعات غير الشرعية الخروج من شنگال (سنجار) حتى يتمكن أهالي القضاء من العودة إلى بيوتهم، مشيراً إلى أن الكل يعرف أين هي ساحة PKK الأصلية.

وقال هرمان ميرزا بك لـ (باسنيوز): «على PKK الكف عن التلاعب بعقول الناس. ولطالما بقيت هذه الجماعات في شنگال لن يعود الأهالي إلى القضاء ولن تنعم شنگال بالإعمار والاستقرار، وكل هذا ليس في صالح الإيزيديين».

وأشار وكيل أمير الإيزيديين إلى أنه «على الجميع أن يتذكر لمن أعطى الإيزيديون أصواتهم في الانتخابات، ويجب ألا يفرض أحد نفسه على شنگال بالقوة، فخلال الانتخابات البرلمانية العراقية تبين بشكل واضح من هي الجهة التي يريد أهالي شنگال وجودها في القضاء».

وقال: «لم تعد لدى الإيزيديين طاقة لتحمل القتل وحرب جديدة، لأنهم يريدون العيش بسلام، لكن PKK بعد 2014 يريد جر الإيزيديين إلى حرب أخرى، وكما أن البيشمركة عادت إلى إقليم كوردستان بعد تحرير كوباني على PKK الخروج من شنگال أيضاً».