بنزوح 1700 عائلة.. سنجاريون يطالبون الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار بالخروج من القضاء

دعا أهالي قضاء سنجار إلى خروج الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار من القضاء، وإبقاء الشرطة الفيدارلية فحسب في المنطقة التي شهدت في الآونة الأخيرة اشتباكات بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار، مما اضطر الأهالي للنزوح باتجاه محافظة دهوك مجدداً، وسط إحصائيات بنزوح أكثر 1700 عائلة في ظل ظروف صعبة في المخيمات.

وأدت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار إلى دمار كبير، فيما تسبب القتال بخسائر بشرية ومادية بين أهالي سنجار وممتلكاتهم، جراء تعرضها للرصاص وقذائف الهاون، في وقت يدعو فيه أهالي قضاء سنجار الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار بالانسحاب من القضاء.

وبهذا الصدد، قام أهالي سنجار بإغلاق الطريق العام ذهاباً وإياباً، في منطقة دوغوري شمال جبال سنجار، ولن يقوموا بفتح الطريق مجدداً حتى تلبى مطالبهم، أبرزها حسب رأيهم، انسحاب قوات الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار من القضاء.

وقال سالم شنكالي، أحد أهالي سنجار، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (7 أيار 2022)، “إذا كان الجيش العراقي قد جاء ليقاتل ضمن منازل المدنيين، يسرنا أن نقول لهم شكراً فلترحلوا، وكذلك الأمر بالنسبة لحزب العمال الكوردستاني والقوات الموالية له، صحيح أنهم قدموا لنا المساعدة في 3 آب 2014، لكن ندعوهم أن يخرجوا من بين النساء والأطفال والمنازل”.

في ناحية سنوني، استمرت احتجاجات السنجاريين على مدار الأيام الخمسة الماضية، حيث شارك الأطفال والنساء والفتيات والرجال في الاحتجاجات، مطالبين ببقاء الشرطة الفيدرالية وقوات الأمن الوطني لوحدهما في المنطقة.

المحتجّة نجوى حاجي، ذكرت لشبكة رووداو الإعلامية، أنه “يجب تدخّل الحكومة العراقية أو المجتمع الدولي بهذا الشأن، إذ أنه لا ينبغي استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، لأن شعبنا هو الضحية، في الوقت الذي تعقد فيه القوات المتحاربة اتفاقيات مؤقتة كل يوم، بدلاً من عقد اتفاقات دائمة من أجل منع تعرض الشعب للإبادة الجماعية”.

كذلك دعا، الطالب وسيم ناير، خلال حديثه لشبكة رووداو الإعلامية، إلى”مغادرة جميع القوات ووقف القتال، من أجل إفساح المجال أمامهم كي يذهبوا إلى المدرسة”.

باسمة خضر، إحدى أهالي سنجار، أشارت خلال حديثها لشبكة رووداو الإعلامية، إلى أنه “عندما اندلعت الحرب، كنت في منزلنا ومعي أطفالي الأربعة الكيار سناً، بينما الصغار كانوا في منزل عمّهم”.

وأردفت أنهم كانوا في المنزل “لحظة وقوع قذيفة هاون على منزلهم، وشعروا على إثر ذلك بالذعر من انهيار المنزل فوقهم، مما دفعهم ذلك للهروب، قاصدين منزل أحد أقربائهم، وخلال تلك اللحظات، وقع أكثر من مائة انفجار في منطقتهم”.

ونزح أكثر من ألفٍ و700 عائلة من سنجار نتيجة الاشتباكات بين الجيش العراقي ووحدات حماية سنجار بالأسلحة الثقيلة مثل قذائف الهاون وقذائف الآر بي جي.