مايو 07, 2022

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

الديمقراطي: الأوضاع في سنجار ستكون لها انعكاسات على المشهد الأمني

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فى :شؤون ايزيدية
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الديمقراطي: الأوضاع في سنجار ستكون لها انعكاسات على المشهد الأمني

أكد الحزب الديمقراطي، اليوم السبت، أن استمرار تدهور الوضع الأمني في سنجار ستكون له عقبات على الأوضاع بشكل عام.

وقال النائب عن الحزب محما خليل، في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن “حزب العمال الكردستاني والأطراف الموالية له فعلوا كل أنواع الجرائم في سنجار، وهناك معلومات عن تعاون مجموعات من حزب العمال لتسهيل دخول عناصر داعش للحدود العراقية”.

وأضاف أن “الأوضاع في سنجار لن تنحل باتفاقات وقتية ما لم يتم تطبيق اتفاق سنجار المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان باعتباره الخيار لإيجاد الحل لهذه المشكلة”.

مبينا أن “هناك أطرافا سياسية تستغل الوضع في سنجار لمصالحها الخاصة، والمتضرر الأكبر هو المواطن الايزيدي الذي لا يزال يدفع ثمن عدم الاستقرار في القضاء”.

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