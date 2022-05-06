باحث كوردي يتساءل: هل سينجح الجيش العراقي في معركة «مزارع الحشيش» في شنگال؟

تساءل الباحث الكوردي السوري عبد الرحمن كلو، اليوم الجمعة، فيما إن كان الجيش العراقي سينجح في معركة مزارع الحشيش في شنگال (سنجار) التي تسيطر عليها ميليشيات الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني PKK.

وقال الباحث الكوردي في منشور على صفحته في ‹فيس بوك›: «من المبكر الحديث عن خروج حزب العمال من شنگال».

وأردف قائلاً: «إذا استطاع الجيش العراقي تخريب مزارع الحشيش والسيطرة على مواقع تجارة المخدرات التي هي بإدارة مشتركة بين الحشد الشيعي وPKK فسوف تكون خطوة متقدمة جدًا».

وأشار كلو إلى أن «علاقة هذه الميليشيات متداخلة ومعقدة مع الجيش العراقي، إذ تخضع لقيادة مباشرة لـ إسماعيل قآاني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني».