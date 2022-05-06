الهجرة والمهجرين في دهوك: المنظمات الدولية أدارت ظهرها للنازحين

أكد مدير دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، بير ديان بير جعفر، ان أكثر من 10 آلاف شخص نزحوا من سنجار الى دهوك، خلال الأربعة أيام الماضية، مشيرا الى ان عدد النازحين سيزداد في الاسبوع المقبل.

بير جعفر قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الجمعة (6 ايار 2022)، ان “نزوح الإزيديين من سنجار الى دهوك بدأ منذ (2 ايار 2022)، ووصل عدد العوائل النازحة الى دهوك الى 1711 عائلة، ويصل عدد افرادها لنحو 10 الاف و261 شخصاً”.

وذكر مدير دائرة الهجرة والمهجرين ان “100 عائلة من بين تلك العوائل النازحة اسكنت في المخيمات، فيما تقيم العوائل الباقية في مناطق خارج المخيمات لدى اقاربها، أو في بيوت مستأجرة”.

واوضح بير جعفر ان الاحصائيات الموجودة غير دقيقة وذلك يعود لقلة عدد العاملين داخل المخيمات وحلول عطلة العيد، وستقدم الدائرة السبت (7 أيار 2022) بيانات دقيقة حول اعداد العوائل النازحة وعدد الاشخاص ضمنها، وتضعها امام مؤسسة بارزاني الخيرية، ومنظمة الامم المتحدة، الصليب الاحمر، ودائرة الهجرة والمهجرين، من اجل تقديم المساعدات والخدمات وفقا لتلك البيانات.

وتوقع بير جعفر زيادة عدد النازحين من سنجار الى اقليم كوردستان ومحافظة دهوك، في الاسبوع المقبل، مشيرا الى ان المخيمات لم يعد باستطاعتها استيعاب مزيد من العوائل النازحة.

وقال: “إذا امتلأت المخيمات، وتوجه مزيد من النازحين الى محافظة دهوك، ستقوم منظمة الامم المتحدة التي تشرف على النازحين، بمساعدة إدارة محافظة دهوك، بإنشاء مخيم جديد للنازحين.

مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك رأى انه بعد تحرير مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش وعودة النازحين الى مناطقهم هناك، أدارت المنظمات الدولية ظهورها لدهوك، وان العدد الكبير للنازحين الموجودين في إقليم كوردستان يشكل ثقلا على كاهل حكومة اقليم كوردستان، التي تقوم بانفاق نحو مليار دينار شهرياً كأجور ماء وكهرباء وأراض خاصة اقيمت عليها المخيمات.