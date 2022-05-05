إختتام دورة تقوية لمادة الرياضيات في لالش الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن نشاطاتنا و فعالياتنا المستمرة و مِـنْ أجل دعم طلبتنا الأعزاء تمهيداً و تحضيراً للأمتحانات الوزارية و مِـنْ أجل الحصول على الدرجات و المعدلات العالية لأنّ الطلبة عماد المستقبل و اللبنة الأساسية في بناء و تطوير المجتمع و تقدمه،

ففي يوم الخميس المصادف 5 / 5 / 2022 أختتمت دورة تقوية لمادة الريـاضيـات للصف الثاني عشـر / الفرع العلمي ضمن منهج الإقليم لــ ( 25 ) طالبة فـي قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان حيث أنَّ هذه الدورة قدمت مِنْ قِبَـلْ المدرس ( غزوان رمضان علي ) و التي أستمرت لمدة (40) يوماً و في كل يوم ألقيت محاضرتان و مدة كل محاضرة ساعة واحدة ، و في ختام الدورة شكرت الطالبات جهود المدرس و مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف و الأجواء الملائمة لإنجاح هذه الدورة .