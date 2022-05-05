كوردستان تدعو طلبة سنجار النازحين حديثا الى دهوك للإلتحاق بأقرب مدرسة

دعا وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الخميس، طلبة قضاء سنجار النازحين حديثا الى مخيمات محافظة دهوك بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة في القضاء إلى الالتحاق بأقرب مدرسة لمواصلة دراستهم، مانحا مديريات التربية في دهوك الصلاحيات الكاملة لتحديد مواعيد امتحاناتهم في وقت لاحق.

وجاء في بيان للوزير، انه بسبب الوضع المتوتر في حدود قضاء سنجار وخصوصا في مناطق (سنوني وخانصور ودوكري) ومن اجل الحفاظ على مصالح الطلبة الذين توجهوا مع أُسرهم الى حدود محافظة دهوك، تقرر تخويل المديرية العامة لتربية دهوك وتربية سنجار التي تتبع مدارسها لوزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان ويسكن طلبتها المخيمات او خارجها في الوقت الحاضر ان يلتحقوا بالمدارس الموجودة في المخيمات او اقرب مدرسة لمحل سكنهم الحالي ويؤدوا الامتحانات فيها، مضيفا ان درجاتهم ستحول لاحقا عن طريق المديرية العامة لتربية دهوك الى مدارسهم.

واضاف البيان الى ان الطلبة الذين ليسوا على استعداد على اداء الامتحانات في الوقت الحاضر بسبب الظروف الحالية فان الوزارة تمنح مديرية التربية في دهوك الصلاحية ان تجري الامتحانات في وقت لاحق ومناسب بشكل لا يؤدي لخسارة اي طالب لحقه في الدراسة والامتحانات بسبب تركهم لاماكن سكناهم.

واشار الوزير الى انه اجرى صباح اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع نظيره وزير التربية الاتحادي بشأن الطلبة الذين توجهوا رفقة أُسرهم الى دهوك وهم من الطلبة الذين تتبع مدارسهم وزارة التربية الاتحادية، وطالبه باتخاذ كل الاجراءات المناسبة من اجل ضمان حقوقهم، مؤكدا ان الوزير الاتحادي تعهد بأن يخول مديرية تربية نينوى باتخاذ الإجراءات المشابهة لما اتخذته التربية الكوردستانية وان يشكلوا فريق عمل من اجل الموضوع وطمأن الجميع بانه سيتخذ كل التدابير المناسبة من اجل ضمان حقوق الطلبة.