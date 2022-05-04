البيشمركة تتوقع معركة شرسة في قضاء سنجار

أعلن قائد عمليات قوات البيشمركة في سنجار أن استقدام المزيد من القوات والتحركات غير الطبيعية للقوات المتصادمة في حدود مجمع خانصور بقضاء سنجار، جعلت الأوضاع في المجمع مرتبكة، والقوات العراقية طلبت من الأهالي حماية أنفسهم والابتعاد قدر الإمكان عن وحدة الدفاع عن سنجار، ويقول قائد قوات إيزدخان: “زادت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من قواتها على الحدود وبدأ الأهالي بالنزوح”.

عن الأوضاع المتوترة في قضاء سنجار، صرح قائد عمليات قوات البيشمركة في سنجار العقيد لقمان كلي إبراهيم، يوم الأربعاء (4 أيار 2022) بالقول: “أبلغت القوات العراقية أهالي مجمع خانصور اليوم وبصورة غير مباشرة بالابتعاد وتجنب سيطرات ومقرات وحدة الدفاع عن سنجار، والخروج لفترة من المجمع، وهذا ينذر بمعركة شرسة في الساعات القليلة القادمة خاصة وأن هناك تحركات للقوات العراقية وتحشدات إضافية حول المجمع مع وجود تحركات غير طبيعية”.

وأضاف قائد عمليات قوات البيشمركة في سنجار: “هذه التحركات تأتي بعد أن جلب (بي كا كا) مفارز صغيرة من قواته الليلة الماضية من مناطق بحري والهول في محافظة الحسكة، إلى منطقة قراجي كولك ومن هناك إلى خانصور، ويخشى الناس أن يشعل (بي كا كا) حرباً في المنطقة وتتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيها”.

أبو سعود، البالغ من العمر 45 سنة، واحد من سكان مجمع خانصور التابع لقضاء سنجار، تحدث يوم (4 أيار 2022)، وقال: “تم تبليغنا من جانب المختار بالرحيل عن المجمع لأن هناك احتمال وقوع معركة، وبدأ الأهالي منذ الصباح بالخروج ولا زالوا، والكل اتخذ استعداداته للرحيل والسيارات اصطفت في قوافل”.

وعن آخر التطورات في أطراف سنجار، خاصة في ناحية سنوني ومجمع خانصور ومجمع دوكري، أكد قائد قوات حماية إيزدخان، حيدر ششو، يوم الأربعاء (4 أيار 2022)، أن “الأهالي بدأوا بالنزوح خوفاً من وقوع معركة، وخاصة في سنوني وخانصور ودوكري، واجتمع وجهاء دوكري اليوم مع الأطراف المتواجدة في المنطقة وطالبوا بخروج قوات وحدة الدفاع عن سنجار من منطقتهم”.

وأضاف حيدر ششو: “المعلومات المتوفرة لنا تشير إلى أن قوات سوريا الديمقراطية وقوات (بي كا كا) عززت تواجدها على الحدود الغربية مع سنجار، وزاد عدد العربات العسكرية التابعة لهم في المنطقة”.

وقال مدير مخيم جمشكو للنازحين في زاخو، بزاف عبدالعزيز: “وصلت اليوم الأربعاء، 28 عائلة نازحة إلى مخيم جمشكو، ونتوقع وصول المزيد منهم في الساعات القليلة القادمة”.

وحسب بزاف عبدالعزيز، فإن أغلب النازحين الذين توافدوا على المخيم من سكان سنوني وخانصور وقرية دوكري، واتخذت المخيمات استعداداتها لاستقبال هؤلاء النازحين.

وفي يوم الثلاثاء (3 أيار 2022)، أعلن مدير الهجرة والمهجرين ومواجهة الأزمات في محافظة دهوك، بير جعفر، أنه خلال يوم واحد، الثلاثاء (3 أيار 2022) أدت التوترات في سنجار إلى نزوح 701 عائلة إلى محافظة دهوك، وأن عدد أفراد العوائل النازحة يبلغ 4083 فرداً.