مايو 02, 2022

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

لالش الشيخان: إختتام دورة تقوية للصف الثاني عشر العلمي

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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إختتام دورة تقوية للصف الثاني عشر العلمي في مركز لالش / الشيخان
إعلام مركز لالش / الشيخان
تمهيداً وتحضيراً للأمتحانات الوزارية و مِـنْ أجل الحصول على الدرجات العالية و ضمـن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش / الشيخان و دعماً للطلاب ففي يوم الإثنين المصادف 2/5/2022 أختتمت دورة تقوية لمادة الريـاضيـات للصف الثاني عشـر / الفرع العلمي ضمن منهج الإقليم لــ (15) طالبة فـي قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان.

حيث أنَّ هذه الدورة قدمت مِنْ قِبَـلْ المدرس (غزوان رمضان علي) و التي أستمرت لمدة شهر واحد و في كل يوم أكثر مِـنْ ساعتين ، و في ختام الدورة شكرت الطالبات جهود المدرس و مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف الملائمة لإنجاح هذه الدورة.

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