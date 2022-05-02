لالش الشيخان: إختتام دورة تقوية للصف الثاني عشر العلمي

إختتام دورة تقوية للصف الثاني عشر العلمي في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

تمهيداً وتحضيراً للأمتحانات الوزارية و مِـنْ أجل الحصول على الدرجات العالية و ضمـن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش / الشيخان و دعماً للطلاب ففي يوم الإثنين المصادف 2/5/2022 أختتمت دورة تقوية لمادة الريـاضيـات للصف الثاني عشـر / الفرع العلمي ضمن منهج الإقليم لــ (15) طالبة فـي قاعة مركز لالش الثقافي و الأجتماعي / الشيخان.

حيث أنَّ هذه الدورة قدمت مِنْ قِبَـلْ المدرس (غزوان رمضان علي) و التي أستمرت لمدة شهر واحد و في كل يوم أكثر مِـنْ ساعتين ، و في ختام الدورة شكرت الطالبات جهود المدرس و مركز لالش / الشيخان لتوفيره الظروف الملائمة لإنجاح هذه الدورة.