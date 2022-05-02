معارك سنجار تودي بحياة جندي عراقي وثلاثة مقاتلين من “اليبشة” وقائد عسكري يتوعد

أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاثنين، بسقوط جندي عراقي ضحية فيما قُتل ثلاثة عناصر “اليبشه” في المعارك الجارية حالياً في سنجار، فيما توعد قائد عسكري بطرد مقاتلي حزب العمال الكوردستاني من القضاء والرد على أي استهداف للقطعات الأمنية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “جندياً عراقياً وثلاثة من عناصر اليبشة التابعين لحزب العمال، قتلوا خلال المواجهات العسكرية في ناحية الشمال ضمن قضاء سنجار، شمال غرب مدينة الموصل، لطرد حزب العمال من القضاء”.

من جهته، أوضح قائد عسكري، طلب عدم الاشارة الى اسمه، لوكالة شفق نيوز، أن “ما يجري في ناحية الشمال في قضاء سنجار هي عمليات عسكرية هدفها طرد حزب العمال بمشاركة طيران الجيش وفوج مدرع من الفرقة التاسعة وتشكيلات من صنوف مختلفة من قيادة عمليات غرب نينوى”.

واضاف القائد العسكري، أن “العملية مستمرة حتى الان، والجيش مصمم على طرد العماليين من الناحية”.

وبحسب القائد العسكري، فإن “طيران الجيش ودبابات (ابرامز) تقوم بمعالجة اي مصادر للنيران تستهدف القطعات المتقدمة”، مبيناً أن “الدبابات عالجت أكثر من هدف حتى الآن”.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قصف الجيش العراقي مدرسة يتحصن فيها قناصة من “اليبشه” اطلقوا النار على قطعات الجيش أثناء تقدمها لفتح الطرق والسواتر الترابية، مما أدى لمقتل عنصرين على الفور.

وكانت قوات “اليبشه” شنت هجوماً مسلحاً لاغتيال آمر لواء بالجيش بالعراقي في قضاء سنجار بمدينة الموصل، إلا أن الهجوم باء بالفشل.

وتأتي الاشتباكات بعد توتر في المنطقة المذكورة بعد أن عمد موالون لحزب العمال لإنشاء سواتر ترابية في محاولة منهم لعرقلة تقدم قوات الجيش العراقي وانتشارها في نواحي قضاء سنجار.

وكان الجيش العراقي عزز قطعاته العسكرية في قضاء سنجار، بذخائر ومدافع جديدة في محاولة لفرض السيطرة على القضاء.

وكان وفد أمني رفيع المستوى، قدم الأسبوع الماضي من العاصمة بغداد، إلى قضاء سنجار، واجتمع بقادة الجيش والأجهزة الأمنية هناك، في أعقاب اشتباكات مسلحة تكررت في الآونة الأخيرة بين موالين لحزب العمال والجيش العراقي.

وتمتنع القوات الموالية لحزب العمال عن تطبيق قرار الجيش العراقي بـ”إخلاء القضاء من القوات المسلحة كافة”، من خلال إبقاء عناصرها في نقاط أمنية بين المدنيين.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك. كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم “وحدات حماية سنجار” ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.