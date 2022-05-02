الإعلام الأمني تصدر بياناً بشأن أحداث سنجار

أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، توجيهاً بالتعامل بحزم على خلفية التطورات الأمنية الأخيرة في سنجار.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، إن “ناحية سنوني في قضاء سنجار شهدت أحداثا أمنية خلال الليلة الماضية وصباح هذا اليوم ولابد أن يطلع الرأي العام على تفاصيل تلك الأحداث”.

وأضافت، أن “مجموعة من ما يسمى عناصر تنظيم اليبشه قامت بقطع عدد من الطرق التي تربط ناحية سنوني وخانصور مع المجمعات والقرى المجاورة ونصب حواجز على هذه الطرق ومنعت حركة المواطنين بين هذه المناطق”.

وأشارت إلى أنه “مع الضياء الأول لهذا اليوم شرعت القطعات العسكرية في قيادة عمليات غرب نينوى والوحدات المتجحفلة معها بفتح الطرق الا أنها تعرضت الى رمي كثيف مع انتشار للقناصين على اسطح عدد من البنايات وزرع الطرق بالعبوات الناسفة”.

وتابعت أن “قطعاتنا تعاملت مع تلك العناصر المغرر بها وفق قواعد الاشتباك لفرض سلطة القانون والنظام وردت على مصادر هذه النيران بدقة وقامت بفتح الطرق أمام حركة المواطنين”.

ونوهت الى أن “التعاون الكبير من المواطنين ساعد القوات الأمنية والعسكرية في اعادة الامور الى وضعها الطبيعي ورفض كل التصرفات الخارجة على القانون”، مبينة أن “قيادة العمليات المشتركة أصدرت اوامرها بشكل واضح للتعامل بحزم ووفق قواعد الاشتباك ضد اي تصرف او ممارسة من شأنها زعزعة الامن والنظام هناك”.