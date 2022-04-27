اختتام دورة لكرة القدم في خانصور القديم لكلا الجنسين

اعلام مكتب لالش خانصور القديم

بمناسبة عيد راس السنة الايزيدية چار شةممه سۆر اقام مكتب لالش خانصور القديم بطولة بكرة القدم والتي ضمت 12 فريقا ومن كلا الجنسين.

وبعد المنافسة القوية بين الفرق المشاركة في الدورة التي استمرت 10 أيام،ة تمن اختتامها في يوم الاربعاء الموافق 27/4/2022 بعد وصول اربع فرق لكلا الجنسين الى الدور النهائي.

حيث فاز فريق الصف السادس على فريق الصف السابع باربعة اهداف نظيفة مقابل هدفان للبنين، بينما انتهت مباراة البنات بفوز الصف السادس على فريق الصف الخامس بثلاثة اهداف مقابل هدف واحدز

وبعد انتهاء المباراة تم تكريم الفرق الفائزة وتوزيع الكؤوس والميداليات على الفريقين الاول والثاني للجنسين وكذلك تكريم الهدافين واحسن لاعبين واحسن حارسين وتكريم الحكامز

وفي النهاية شكرت الفرق المشاركة مركز لالش سنوني ومكتب لالش خانصور لدعمهم المتواصل للتعليم والرياضة وطلبت الفرق ان تتكرر هكذا دورات في المستقبل.