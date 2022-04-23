إحياء رأس السنة الايزيدية في لالش إيسيا

إعلام لالش إيسيا

اقام مكتب لالش ايسيا عصر يوم السبت المصادف 23/4/2022 جلسة حوار حول رأس السنة الايزدية عيد الخليقة, بحضور مجموعة من المثقفين والمعلمين والشباب ومسؤول وأعضاء الهيئة الادارية لمكتب لالش ايسيا.

فِي بداية الجلسة رحب مسؤول مكتبنا بالحضور متمنيا لهم سنة سعيدة ، وقدم نبذة مختصرة عن تاريخ عيد رأس السنة الايزيدية(سرسال) و بعد ذلك فتح باب الاسئلة وجرى نقاش بين الحضور حول المراسيم والطقوس التي كانت تقام عن هذا العيد ومعانيه وأوجه التشابه مع رأس السنة السومرية (زكماك) والبابلية (اكيتو) وغيرها.

وبعد ذلك جرى لعبة كسر البيض بين الحاضرين في اجواء سعيدة, وفي الختام شكر الحضور جهود مكتب لالش ايسيان في احياء مراسيم و طقوس الاعياد.