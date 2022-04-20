في عيد الايزيديين (الاربعاء الاحمر): لالش تتألق بالفرح وشعلة النور والنذور

المسافات التي تقودك من أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، إلى شيخان في سهل نينوى، معقل الإيزديين، مؤثثة بالورود البرية، وفي نيسان، تكون ورود شقائق النعمان الحمراء، وبحضورها العنيد، قد لونت الأرض تماماً.

وقبل الوصول إلى مركز القضاء (شيخان) سنأخذ الطريق إلى يمين الشارع الرئيس حيث تلوح لنا القباب المقرنصة للمعبد لنقطع مسافة 9 كيلومترات لبلوغ مرقد شيخ الإيزدية عدي بن مسافر. في هذا الوقت بالذات، وفي أول أربعاء من شهر نيسان (إبريل) من كل عام، حسب التقويم الشرقي الذي يتأخر عن نيسان التقويم الغربي بـ 13 يوماً، يحتفل الإيزديون في العراق وسوريا وتركيا وإيران، وفي مناطق متفرقة من أذربيجان وأفغانستان وروسيا والكثير من الدول الأوروبية وخاصة في ألمانيا، بعيد (الأربعاء الأحمر)، أو كما يسمى بالكوردية “جارشمبا سور” الذي هو عيد رأس السنة عند الإيزديين.

ندخل لالش بصحبة الصديق هافال بابا شيخ، وهو من طبقة الشيوخ، حيث تتكون الديانة الإيزدية من ثلاث طبقات دينية هي، شيخ، بير، مريد، إضافة إلى طبقة دنيوية (مير) أو الأمير، وظهرت هذه الطبقات في زمن الشيخ عدي بن مسافر (1075 ــ 1162 ميلادية) وتعتبر طبقة المريد هي الأكثر عدداً، وكل طبقة من هذه الطبقات تتزوج في داخلها لأنه وفق الديانة الإيزدية لا يجوز الزواج بين الطبقات الثلاث لهذه الديانة المغلقة وغير التبشيرية.

لالش والفرح

نجد لالش مزدحمة بالإيزديين من جميع الأعمار، نساء ورجالاً واطفالاً، فالمناسبة هي يوم الأربعاء الأحمر، رأس السنة الإيزدية، الشابات اعتنين جداً بأزيائهن التقليدية، فالمناسبة، أيضاً، فرصة للتعرف ولو عن بعد، للشباب والشابات، لاغراض الخطوبة، بينما الامهات منشغلات بترتيب المكان، الطريق إلى المعبد نظيف، حيث النساء يصنعن المكانس اليدوية من سيقان العوسج البري، كما يطبخن الطعام لجميع الزوار، وهن يطلقن ابتساماتهن التي تعبر عن رضا نبيل رغم كل ما جرى لمعتنقي الديانة الإيزدية على يد عصابات داعش الإرهابية من سبي للفتيات وقتل للرجال.

سألت صديقي الإيزدي، هافال، الذي أخذني في هذه الرحلة إلى لالش، فيما إذا كان هناك إيزديون عرب وآخرون كورد، قال مؤكداً بأن الإيزديين كورد بدليل أن كتابهم المقدس (المصحف الأسود) وصلاتهم وطقوسهم كلها تؤدى باللغة الكوردية، موضحاً أن “بعض أمراء الإيزديين، وهم أبناء عمنا، أرادوا حماية أنفسهم والديانة عندما أعلنوا في عهد صدام حسين بأنهم عرب وتلقوا منه ومن بعض القادة العرب الدعم”.

ويشير بابا شيخ إلى ان “القيادات الكوردية هي من حمت الإيزديين عبر تاريخهم، ونحن نجيد التحدث باللغتين الكوردية والعربية”.

بدء الخليقة

يخبرني البير آزاد انه حسب “معتقداتنا سمي بالأربعاء الأحمر لأنه في مثل هذا اليوم منح الرب الدم إلى جسد آدم، فاكتمل اللحم عليه وجرى الدم في جسده، وبعثت الحياة على كوكب الأرض، وازدهرت شقائق النعمان في صباح الأربعاء، لهذا نتزين بها كما نزين منازلنا، بل أن الارض كلها، كما ترى، تتزين بشقائق النعمان احتفالاً بهذا العيد، ونطلق على ورود شقائق النعمان اسم زهرة نيسان”.

يبدأ أول مراسيم عيد (الأربعاء الاحمر) بإشراف من بابا شيخ إيذاناً ببدء السنة الجديدة مع عدد من رجال الدين ويقوم البابا شيخ بإضاءة أول قنديل وبعدها تتم إضاءة القناديل في معبد لالش بعدد أيام السنة (365 قنديلاً) والغرض من إضاءة القناديل هو إبعاد الارواح الشريرة عن أنفسهم.

يوضح البير “بحسب المعتقدات الإيزدية، فإن الله انتهى من خلق الكون في الأربعاء الأول من نيسان، لذا وُصف ( الأربعاء الأحمر) بيوم الخليقة. وتحضيراً ليوم العيد، يبدأ الرجال والنساء بعصر الزيتون في معبد لالش قبلة الإيزديين في صباح العيد ويشعلون 365 قنديلاً بعدد أيام السنة، مستخدمين زيت الزيتون النقي”. مشيراً إلى ان” هذا اليوم يعتبر مقدساً ومباركاً عند جميع الإيزديين الذين يستيقظون هذا اليوم باكراً ويرتدون أجمل ما عندهم من ملابس وزينة، ويزينون منازلهم بأزهار شقائق النعمان والأنوار. ويضحي من لديه القدرة بـ(القربان) أي الأضحية، سواء كان شاةً أو عجلاً أو خروفاً أو جدياً وما شابه ذلك”.

تقاليد دينية

أما الشابات والشباب فيبدأون بتلوين 12 بيضة مسلوقة، وتلون كل 3 بيضات بلون فصل من فصول السنة، وتوضع في طبق في مركز المنزل، والبيضة في معتقدهم ترمز إلى كروية الأرض، وسلق البيض هو إشارة إلى تجمد الأرض، وقشرة البيضة بعد سلقها رمز إلى ذوبان طبقة الجليد عن وجه الأرض، أما ألوان البيض الزاهية فتدل على الربيع وبداية الحياة.

وفي صباح الثلاثاء الذي يسبق العيد، يخرج الناس لزيارة قبور موتاهم حاملين معهم جميع أنواع الفاكهة والحلويات لتوزيعها على الأطفال والفقراء. كما تُمنع حراثة الأرض هذا اليوم، لتقوم الطبيعة بدورها في تفتح البراعم والزهور.

ويتجنب الإيزديون الزواج في هذا الشهر لأنهم يعتقدون أن ذلك سيجلب النحس إلى حياتهم، فشهر نيسان في معتقدهم هو “عروس السنة” التي لا تضاهيها العرائس.

وتقديراً للإيزديين، قررت حكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام وإعلان هذا اليوم عطلة رسمية في جميع الدوائر الحكومية، ويعتبر إقليم كوردستان أول موطن للإيزديين يقوم بتعطيل الدوام بهذه المناسبة.