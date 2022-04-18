لالش سنوني ومكاتبه يوزعون مستلزمات عيد سريصال

اعلام لالش سنوني

ضمن الأنشطة الثقافية والاجتماعية وبمناسبة عيد رأس السنة الأيزيدية (چارشما نيساني) قام مركز لالش سنوني وبالتعاون مع مكتب لالش دهولا اليوم 16/4/2022 بتوزيع بعض مستلزمات العيد على العوائل الفقيرة في مخيم كبرتوو وبدورهم شكروا دور مركز لالش الثقافي بدعم الفقراء دومآ.

وضمن البرنامج الذي قرر في اجتماع الهيئة العليا لمركز لالش بمناسبة حلول عيد رأس السنة الدينية الايزدية لجميع فروع ومكاتب التابعة لها، فقد قام مكتب لالش دهولا بتوزيع المساعدات الغذائية على عدد من العوائل المتعففة في مخيمي كبرتو 1 وكبرتو 2 وذلك في يوم السبت المصادف2022/4/16

كما قام مكتب لالش بيرادم بتوزيع المساعدات الغذائية على عدد من العوائل المتعففة في مخيم جم مشكو وذلك في يوم الاحد المصادف2022/4/17

وايضا، قام مكتب لالش خانصور بتوزيع المساعدات الغذائية على عدد من العوائل المتعففة في مخيم جم مشكو وذلك في يوم الاحد المصادف2022/4/17

وكما قام مكتب لالش كوهبل بتوزيع المساعدات الغذائية على عدد من العوائل المتعففة في مخيم ايسيا وذلك في يوم الاحد المصادف 2022/4/17.