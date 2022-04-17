لالش بعشيقة يوزيع سلات غذائية على العوائل المتعففة

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة يقوم بتوزيع سلات غذائية على العوائل المتعففة في بعشيقة

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

ضمن نشاطات مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة وفي عصر هذا اليوم الأحد ٢٠٢٢/٤/١٧ وبمناسبة قدوم عيد رأس السنة الايزيدية (سري سال)،

بادر مركزنا بتوزيع عدد من السلات الغذائية على بعض العوائل المتعففة في المنطقة دعما لهم ولتخفيف معاناتهم ومساعدتهم في هذه الأيام المباركه. حيث شكرت هذه العوائل جهود مركزنا لتقديمه المساعدات للعوائل المتعففة وبشكل مستمر .. وكل عام والجميع بألف ألف خير إن شاء الله. تمنياتنا إن يكون هذا العيد فاتحة خير على الجميع وأن يعم الأمن والأمان والمحبه والسلام على الجميع إن شاء الله.