مركز لالش / الشيخان يوزع مستلزمات العيد

إعلام مركز لالش / الشيخان

ضمن النشاطات و الفعاليات المستمرة لمركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان و الدعم المستمر للعوائل المتعففة و بمناسبة قدوم عيد رأس السنة الإيزيدية و مِـنْ أجل مد يد العون لهذه العوائل ففي يوم الأحد المصادف 17 / 4 / 2022 قام مركز لالش / الشيخان بتوزيع سلات غذائية متضمنة مستلزمات العيد على (60) عائلة متعففة مِـنْ أهالي قضاء الشيخان و النازحين.

و مِـن الجدير بالذكر ضمن هذه المساعدات تبرعت عائلة مِـنْ أهالي عين سفني ، حيث شكرت هذه العوائل جهود مركز لالش / الشيخان لتقديمه المساعدات بشكل مستمر و إقامة الأعمال الخيرية ، و بهذه المناسبة نبارك جميع الإيزيديين في العالم و ندعوا مِـن الخالق العظيم أنْ يعـم السلام و الأمان و الإستقرار في أرجاء المعمورة .