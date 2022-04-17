ايزيديو بعشيقة يهنئون المسيحيين بعيد القيامة المجيد

المجلس الاجتماعي الايزيدي في بعشيقة ومركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة يقدمون التهاني والتبريكات للأخوة المسيحية في بعشيقة..

إعلام مركز لالش/ بعشيقة …

في صباح هذا الأحد ٢٠٢٢/٤/١٧

وبمناسبة عيد القيامة المجيد قام وفد من المجلس الاجتماعي الايزيدي في بعشيقة ومركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة بتقديم التهاني والتبريكات للأخوة المسيحية في كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك وتم إستقبال الوفد من قبل القس رزق اللة راعي كنيسة مريم العذراء للسريان الكاثوليك…

متمنين لجميع الأخوة المسيحية في العراق وكوردستان والعالم بأن يكون هذا العيد عيد خير وبركة ومحبة ووئام وسعادة دائمة وأن يعم الأمن والأمان والمحبه والسلام على الجميع وكل عام وأنتم بألف ألف خير إن شاء الله.