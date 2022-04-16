مسؤول مركز لالش سنوني يفتتح معرض صور متوسطة شاريا

مسؤول مركز لالش فرع سنوني يفتتح معرض صور متوسطة شاريا

اعلام لالش سنوني

افتتح السيد سليمان فانو مسؤول مركز لالش فرع سنوني المعرض الفني للرسم الذي اعده طلاب متوسطة مخيم شاريا للدراسة الكوردية وذلك في يوم الخميس المصادف 2022/4/14 بحضور نخبة من الاساتذة والمثقفين.

وقد تضمن المعرض العشرات من الرسومات المميزة التي ابدع فيها الطلبة ورسموا فيها اروع المناظر الطبيعية والتعبيرية عن المجالات المختلفة في العلوم كنوع من التحفيز الذهني والعلمي من قبل ادارة المدرسة لطلبتهم وكبادرة مميزة وجميلة قبل دخولهم باسابيع قليلة لجو الامتحانات النهائية المحددة لمصير عامهم الدراسي الحالي.