فيان دخيل: حرائق مخيمات النازحين الايزيديين .. الى متى؟

في اغلب لقاءاتي مع السادة المسؤولين في بغداد او اربيل او مع المسؤولين الاجانب من دبلوماسيين وسياسيين ومنظمات دولية، خلال عملي البرلماني سابقا وحاليا، غالبا ما اطرح مسالة معاناة اهلي من ابناء شنكال من النازحين في المخيمات والذين لا يمكنهم العودة لديارهم لاسباب بات الجميع يعرفها..

ومسالة الحرائق التي تشتعل بين فترة واخرى في تلك المخيمات، هي واحدة من اسوء التحديات التي تضاعف من معاناة اهلنا الذين هم في غنى عن اية معاناة فوق آلام النزوح والتهجير المريرة.

للاسف الشديد لا يوجد احصائية عن عدد تلك الحرائق حسب معلوماتي، لكنها دائما تخلّف خسائرا مادية مؤسفة، لكن امس، في مخيم جم مشكو خسرنا (صلاح) ذلك الشاب اليافع والبالغ 26 ربيعا، بسبب الحريق الذي اضاف اوجاعا جديدة لاهلنا من النازحين.

وسبق ان كتبنا عن مسلسل هذه الحرائق المؤسفة، والتي جميعها تحدث بسبب ماس كهربائي او بسبب اهمال غير متعمد (لان الحرائق تندلع ايضا في البيوت في كل زمان ومكان لاسباب متشابهة)، لكننا هنا نبحث عن حلول جذرية لتحجيم هذه الحرائق التي تلتهم تلك الخيام في سرعة البرق لانها خيام متهالكة بسبب تعرضها المستمر للاحوال الجوية كالشمس والمطر طوال 8 سنوات مضت تقريبا، وبالتالي لابد من وضع حلول جذرية لهذه الحرائق، من قبيل توفير مطافئ يدوية في المخيمات وتعليم الاهالي على استعمالها، التوعية المستمرة لربات البيوت حول اسس السلامة العامة لتجنب الحرائق، مع مضاعفة اليات واعداد عناصر الدفاع المدني في تلك المخيمات، ونصب مضخات اطفاء الحرائق بشكل مدروس يتناسب وحجم كل مخيم..

الرحمة والغفران لروح الشاب الفقيد (صلاح) وتعازينا الصادقة لاهله.