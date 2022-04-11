محما خليل يحذر من “إبادة جديدة” قد تطال النازحين من سنجار

حمل النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محما خليل علي اغا، الحكومة والمنظمات الإنسانية، مسؤولية الأوضاع المأساوية في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان، محذرا من إبادة جديدة قد تطال النازحين.

وقال علي آغا في بيان، اليوم الاثنين (11 نيسان 2022)، إن “الحكومة والمنظمات الإنسانية الدولية تتحمل المسؤولية الأخلاقية نتيجة الأوضاع الصعبة في مخيمات النزوح الخاصة بأهالي سنجار في إقليم كوردستان”، محذراً من “إبادة بيئية جديدة قد تطالهم نتيجة تراكم النفايات في مخيمات النازحين في إقليم كوردستان”.

وناشد علي آغا كل الجهات المعنية “بضرورة توفير المستلزمات اللازمة للنهوض بواقع النازحين المزري، اذ ان النازحين يمرون بظروف صعبة بعد مغادرة المنظمات وعدم اهتمامها لظروف المخيمات”.

في الوقت نفسه انتقد خليل ووزارة الهجرة والمهجرين الاتحادية، قائلاً إن “الوزارة تهتم بعوائل الدواعش وتهمل عوائل النازحين”.

وفقاً لإحصائيات مركز التنسيق المشترك للأزمات التابع لوزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان، يشكل الايزيديون نسبة 30 بالمائة من مجموع 664 ألف نازح في اقليم كوردستان، يتوزع قسم منهم على 26 مخيماً للنازحين في الاقليم.

وتسكن أكثر من 26 ألف عائلة نازحة من أهالي سنجار في مخيمات محافظة دهوك، فضلاً عن وجود أكثر من 38 ألف عائلة خارج المخيمات منذ قرابة 8 سنوات وذلك بعد تعرض الايزيديين في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى إلى إبادة جماعية على أيادي عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

مخيم جبل سنجار يضم نحو 2300 نازح غالبيتهم من الأيزيديين ممن تعرضت منازلهم للتدمير الشامل على يد تنظيم “داعش” عام 2014، مما أعاق عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.

أنشئ مخيم مام رشان للنازحين عام 2015 على شكل مراحل من قبل عدد من المنظمات الإنسانية، ويحوي 1833 كرفان يسكن فيها 1535 عائلة بواقع 7410 فرد ليكون ملاذا مؤقتا للنازحين الأيزيديين لحين عودتهم إلى مساكنهم. يعيش النازحون فيه معتمدين على معونة شهرية من وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وهي عبارة عن سلة من المواد الغذائية والصحية. وفي أحيان أخرى تصلهم مساعدات مختلفة لكنها متقطعة من قبل منظمات دولية.