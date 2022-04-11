اختتام بطولة المرحوم الشيخ شامو في مخيم بيرسفي

اعلام لالش شنكال

بحضور ممثل مركز لالش شنكال و أعضاء الهيئة التدريسية لإعدادية بيرسفي و جمع غفير من اهالي المخيم، جرت المباراة النهائية لبطولة المرحوم الشيخ شامو بكرة القدم .

البطولة التي نظمها مركز لالش شنكال بالتعاون مع مكتب لالش تل قصب و إعدادية مخيم بيرسفي و بإشراف الأستاذ عزالدين جميل . و قد شارك في البطولة التي استمرت أسبوعين ٩ فرق رياضية من المدرسه . حيث تأهل فريقي ( المدرسين و دوانزدێ زانستی ب) إلى نهائي البطولة الذي جرى يوم السبت بتاريخ ٩ / ٤ / ٢٠٢٢ .

و استطاع فريق دوانزدێ زانستی ب من إحراز الفوز على فريق المدرسين بضربات الجزاء( ٤ _ ٣ ) . و في ختام البطولة تم تكريم الفريقين الاول و الثاني و كذلك تكريم طاقم التحكيم بالإضافة الى افضل لاعب في البطوله ازاد و افضل حارس سمير جوكو و كذلك هداف البطولة رضوان عزت. واحسن مدافع سيروان اليأس. واحسن مدرب جمال خيرو من قبل مركز لالش شنكال .