مركز لالش الشيخان يزور عدد مِـنْ المؤسسات

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِـنْ أجــل تقديــم التهانــي لعـدد مِـنَ الشخصيات الذين تسنموا مناصب جديدة ، ففي يوم الأربعاء المصادف 6/4/2022 زار وفد مِـنْ مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان المكتب الجماهري للفرع (20) للحزب الديمقراطي الكوردستاني،

حيث أستقبل الوفد مِـنْ قِبَـلْ السيد آزاد إسماعيل و السيد هفال صالح نرمو و بعد الترحيب تبادل الطرفان الحديث حول الأوضاع العامة في الشيخان و مِـنْ أجل توطيد العلاقات بينهما ، و في نفس اليوم زار الوفد إلى مقر أتحاد نساء كوردستان / الشيخان حيث أستقبل وفدنا مِـنْ قِبَـلْ السيدة نضال عادل و بعد الترحيب جرى الحديث حول العمل المشترك للقيام بعدد مِـنَ الفعاليات و النشاطات في المنطقة و أختتمت الزيارة إلى مخيم الشيخان للنازحين حيث أستقبل الوفد مِـنْ قِبَـلْ مديرة المخيم الآنسة هيوان فهمي و تبادل الحديث بين الطرفين حول الوضع في المخيم و أبدى مركز لالش / الشيخان أستعداده بالتعاون مع إدارة المخيم مِـنْ إقامة النشاطات في المخيم و الجدير بالذكر أنَّ الغرض مِـنْ هذه الزيارات هو تقديم التهاني لهذه الشخصيات بمناسبة تسنمهم هذه المناصب .