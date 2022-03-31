كروب هيفي ولالش شنكال يقيمان المهرجان السنوي السادس

اعلام لالش شنكال

اقام كروب هيفي الطوعي التابع لإدارة مخيم جم مشكو ومركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع شنگال، المهرجان السنوي السادس.

واقيم المهرجان بحضور السيد (آشتي كوچر )مسؤول الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكردستاني شنگال والسيد (علي عوني )مسؤول الفرع 8 للحزب الديمقراطي الكردستاني زاخو والسيد (صديق خوركي ) مدير أسايش غرب دجلة والسيد (هرمان ميرزا بك )وكيل الامير وممثل مؤسسة بارزان الخيرية في دهوك وام الشهداء (داي شمي) والسيدة (آن صبري جولاغ ) سفيرة السلام للنوايا الحسنة للمركز العربي الاوربي لحقوق الانسان والسيد (پير ديان جعفر )مدير دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك وادارة مخيم جم مشكو وممثل قائمقامية قضاء زاخو والسيد ( عبدالرزاق علي محمود) مدير راديو دنگي كوردستان والسادة المسؤولين الامنيين والحزبيين ومسؤولي المنظمات الإنسانية ومدراء المدارس وشيوخ ووجهاء العشائر في المخيم ومجموعة من والقنوات التلفزيونية والاعلاميين والنشطاء . وتضمن المهرجان وضع اكليل من الزهور تكريما للمرحوم شيخ شامو مسؤول الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي ، وفقرات تراثية والدبكات شنكالية وتكريم القنوات التلفزيونية والاعلاميين والنشطاء وادارات المدارس والمنظمات في المخيم والاشخاص الخيرين الذين يمدون يد العون والمساعدة للفقراء والمحتاجين بشهادات تقديرية .