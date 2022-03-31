لالش بعشيقة يشارك في دورة المدير المطور لقسم من مدراء تربية بعشيقة

إعلام مركز لالش/ بعشيقة

بالتعاون والتنسيق بين مركزنا وقسم تربية بعشيقة وبطلب من الدكتور رياض الحموكه مدير تربية بعشيقة افتتحت في قاعة لالش بعشيقة دورة المدير المطور اعتبارا من يوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء لمدة ٤ أيام ومن الساعة التاسعة صباحا ولحد الواحدة بعد الظهر وعدد المشاركين في الدورة ٣٠ مدير ومديرة من مدراء المدارس التابعة لناحية بعشيقة ومن جميع المكونات…

حيث تم تقديم لهم كافة المستلزمات التي تخص الدورة المذكورة.

وقد شكر الجميع مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع/ بعشيقة على دعمه اللامحدود لجميع الأنشطة التربوية والتعليمية.