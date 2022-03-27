لالش بحزاني يهنئ السيد بير ديان

لمناسبة تسنمه مديرا لدائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الازمات في محافظة دهوك قدم صباح هذا اليوم الاحد 27/3/2022 رئيس واعضاء الهيئة الإدارية لمركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني التهاني والتبريكات الى السيد بير ديان بير جعفر ..

وخلال اللقاء اثنى السيد رعد طارق رئيس المركز في حديثه بدور البير ديان في دعم النازحين منذ الايام الأولى للفرمان وتواصله المستمر مع المهجرين وايلاءه اهتماما كبيرا في هذا الملف ، من جانبه قدم السيد بير ديان شكره وتقديره للزيارة واشاد في كلمته بنشاطات وعمل المركز وخصوصا احياءه للمناسبات الوطنية والقومية في خضم ما تمر به المنطقة من ظروف استثنائية ..

كما وخلال الزيارة تطرق الجانبان الى العديد من القضايا والمسائل الهامة التي تخص وضع النازحين في المخيمات وضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات نحو الافضل ..