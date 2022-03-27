لالش شنكال يزور شعبة زراعة القحطانية

اعلام لالش شنكال

زار وفد من مكتب لالش ١٤ تباخى بالتنسيق مع مكتب لالش كرعزير إلى شعبة زراعة القحطانية في ناحية القحطانية للإطلاع على احتياجات الدائرة والمعوقات التي تواجهها في عملها، وتطرق الوفد الزائر مع السيد خيرو سيدو علي مدير الشعبة العديد من المواضيع المتعلقة بوضع سنجار والظروف الصعبة التي يمر بها بشكل عام وناحية القحطانية بشكل خاص،

وخلال الزيارة قدم وفد لالش مجموعة من القرطاسية والاحتياجات الضرورية للدائرة، ومن جانبه قدم السيد خيرو سيدو شكره وتقديره لمركز لالش الثقافي والاجتماعي لدورهم البارز في المجتمع الايزيدي في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والانسانية.