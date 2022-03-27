احتفالية في مخيم مام رشان

اعلام لالش شنكال

في يوم الاحد المصادف ٢٧/٣/٢٠٢٢ و بمناسبة أعياد نوروز و بحضور ممثل مركز لالش شنكال و ممثل الفرع ١٧ للحزب الديمقراطي الكوردستاني و ممثل تربية شنكال للدراسة الكوردية و إدارة المخيم و ممثلي الدوائر الحكومية و المنظمات العاملة في المخيم .

أقام مركز لالش شنكال بالتعاون مع مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية احتفالية خاصة تضمنت الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء . و رفع علم الإقليم مع إلقاء نشيد اي رقيب. و من ثم كلمة مدير المدرسة و كلمة ممثل الفرع ١٧ للحزب الديمقراطي الكوردستاني و كلمة ممثل مركز لالش شنكال .

بدأ الحفل بأفتتاح معرض للرسوم و الجداريات التي رسمها الطلبة .و من ثم افتتاح قاعة و مختبر للكومبيوتر . بعدها القى الطلبة مجموعة من الأغاني و الاناشيد باللغات الكوردية و الإنكليزية . بالإضافة إلى فقرات أخرى. وخلال هذا الحفل تم تكريم مدير المدرسة بشهادة تقديرية تثمينا لجهوده و دوره .