لالش بحزاني يوقد شعلة نوروز

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يوقد شعلة نوروز

كما وفي كل عام وضمن اولويات عمل ونشاطات مركزنا مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني اوقد المركز بمشاركة اعضاء وكوادر لجنة محلية باشيك الحزب الديموقراطي الكوردستاني والاخوة في مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بعشيقة واتحاد المعلمين والطلبة والشبيبة والنساء فرع الموصل،

وبحضور السيد شيروان جمال آغا الدوبرداني عضو مجلس النواب العراقي والسيد ذنون يونس يوسف مدير ناحية بعشيقة وسماحة السيد كوجك خيري اختيار بحزاني والسيد داسن سليمان سفو وكيل رئيس ديوان المسيحين والايزديين والصابئة المندائيين والسيد سليم سليمان صادق ممثل لجنة محلية باشيك للحزب الديموقراطي الكوردستاني والدكتور رياض حموكة مدير تربية بعشيقة ونقيب رغيد خدر ضابط مركز شرطة بعشيقة والسيد اندرياس لاوس مدير قسم الايزدياتي في تربية نينوى والسادة رؤساء المجالس الاجتماعية في بعشيقة وبحزاني ومخاتير المنطقتين وممثلي الأحزاب السياسية والمراكز الثقافية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وكوكبة من رجال الدين الافاضل ومدراء المدارس في المنطقة ..

وتخلل الحفل كلمات بالمناسبة وحفلا وتبادلا للتهاني بين الحاضرين وقدموا شكرهم وتقديرهم العاليين الة مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني على إقامته لهذه الاحتفالية وايقاده شعلة نوروز سنويا.