لالش بحزاني يختتم بطولة المرحوم شيخ شامو بكرة القدم

مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني يختتم بطولة المرحوم شيخ شامو بكرة القدم

اعلام لالش بحزاني

لمناسبة عيد نوروز واعياد ومناسبات شهر اذار المباركة اختتم مركز لالش الثقافي والاجتماعي فرع بحزاني بطولة المرحوم شيخ شامو بكرة القدم وسط حضور رسمي وحكومي وجماهيري واسع.

و ضم الحضور السيد شيروان جمال آغا الدوبرداني عضو مجلس النواب العراقي والسيد ذنون يونس يوسف مدير ناحية بعشيقة وسماحة السيد كوجك خيري اختيار بحزاني والسيد داسن سليمان سفو وكيل رئيس ديوان المسيحين والايزديين والصابئة المندائيين والسيد سليم سليمان صادق ممثل لجنة محلية باشيك للحزب الديموقراطي الكوردستاني والدكتور رياض حموكة مدير تربية بعشيقة ونقيب رغيد خدر ضابط مركز شرطة بعشيقة والسيد اندرياس لاوس مدير قسم الايزدياتي في تربية نينوى والسادة اعضاء الهيئة العليا لمركز لالش والسادة رؤساء المجالس الاجتماعية في بعشيقة وبحزاني ومخاتير المنطقتين وممثلي الأحزاب السياسية والمراكز الثقافية والاتحادات والمنظمات الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني وكوكبة من رجال الدين الافاضل ومدراء المدارس في المنطقة ..

وشارك في البطولة ثمان فرق رياضية من بعشيقة وبحزاني وجرت المباراة باسلوب التسقيط الفردي ووصل للمباراة النهائية فريقي نجوم سلمان والنوارس وفاز فريق النوارس بنتيجة ٣-٢.