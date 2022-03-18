سمو الأمير يستقبل وفدا من منظمات المجتمع المدني المانية

اعلام المجلس

استقبل سمو الأمير حازم تحسين سعيد( امير الايزيديين في العراق والعالم ورئيس المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى) عدد من الناشطين والناشطات العاملين في المجال الانساني والمجتمع المدني من المانيا؛ بحضور سماحة البابا شيخ الشيخ علي الياس والاميرة ميان خيري بك (عقيلة سمو الامير) والسيد علي خدر الياس (مدير مكتب المجلس الروحاني)؛ وذلك يوم الخميس الموافق 2022/3/17 في داره في ناحية باعدري.

بعد الترحيب بالوفد الزائر؛ بحث سمو الأمير مع الوفد الزائر ابرز التحديات الانسانية التي تواجه النازحين الايزيديين والمجتمع الايزيدي بشكل عام.

كما تطرق سموه الى المعاناة الصحية والنفسية الجسيمة التي تعرض لها الايزيدية جراء غزوة داعش لمناطقهم. وخاصة مسالة الاغتصاب والاعتداءات الجنسية.

واشار سموه الى ان مازال الكثير من النساء والاطفال والشيوخ يعانون من امراض عديدة بعد الاعتداء عليهم مما ترك اثار نفسية وصحية سلبية لديهم.

ودعا سمو الأمير المنظمات الانسانية لمد يد المساعدة والعون من اجل مساعدة هؤلاء المرضى وإيجاد طرق لتوفير العلاجات الازمة لهم.

ومن جانبهم ثمن الناشطين والناشطات سمو الامير على الاحاطة التي قدمها لهم والتوضيح الموجز لاوضاع النازحين الايزيديين.