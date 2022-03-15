مسابقة ثقافية وعلمية في قاعة لالش ايسيان

اعلام مكتب لالش ايسيا

بمناسبة أعياد اذار(ميلاد الزعيم الكُردي الراحل مصطفى البارزاني ـ شف برات (ليلة المحيا) لدى الايزيدية ـ أعياد نوروز رأس السنة الكُردية ) من هذه الانطلاقة وضمن نشاطات وفعاليات مكتبنا.

نظم مكتب لالش ايسيان عصر يوم الثلاثاء بتاريخ (15/3/2022) في قاعة لالش ايسيان مسابقة ثقافية وعلمية لأكثر من خمسة واربعين مشاركا بحضور وجهاء ومعلمين ومسؤول وأعضاء الهيئة الادارية لمكتب لالش ايسيا.

بهذا الصدد اكد مسؤول مكتبنا السيد قاسم ميرزا في كلمة له يسعدنا نحن اعضاء مكتب لالش ايسيان ان نقدم لأهلنا وشبابنا نشاطات وفعاليات قدر المستطاع, وتمنى لهم النجاح الدائم في مسيرتهم الحياتية، بعد الترحيب بالحضور والمشاركين والوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء الحركة التحررية الكُردية, وبعد تقسيم المشاركين على تسعة مجاميع كل مجموعة تتكون من خمسة مشاركين، وتم توزيع الاسئلة المعدة من قبل المنظمين عليهم .

وفي الختام فاز خمسة عشرة مشاركا وتم تكريمهم في جو ساده الفرح و البهجة … بجوائز تقديرية مقدمة من عائلة المرحوم حسن خدر حمو متمثلة بشقيقه المحامي نادر خدر ونجله ثابت … قد تبرعوا بها على روحه، رحمه الخالق.