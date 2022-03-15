إقامة جلسة حوار حول شەڤ بەرات في مركز لالش / الشيخان

إعلام مركز لالش / الشيخان

مِـنْ أجل إحياء الطقوس و المراسيم و الأعياد الدينية و ضمن نشاطاتنا المستمرة ففي يوم الإثنين المصادف 14 / 3 / 2022 مركز لالش الثقافي و الإجتماعي / الشيخان يقيم جلسة حوار حول طقوس و مراسيم ( شەڤ بەرات ) للسيد جهور مشمة عضو الهيئة الإدارية للمركز و بحضور عدد مِـنْ مثقفي المنطقة.

في بداية الجلسة أستهل السيد جهور بعدد مِـنَ السبقات و الأدعية و الأقوال الدينية التي تؤكد مدى قدسية و أهمية إقامة طقوس و مراسيم ( شەڤ بەرات ) و بعدها سرد الجذور التاريخية لها و التي أكد أنَّ في ليلة ( شەڤ بەرات ) تقام العديد مِـنْ الطقوس و المراسيم الدينية و التذرع إلى الخالق العظيم و بعد ذلك فتح باب النقاش أمام الحضور حيث تم طرحت بعض الأسئلة مِـنْ قِبَـلْ الحضور فأجاب عليها السيد جهور مشمة و في الختام شكر الحضور جهود مركز لالش / الشيخان لإقامة مثل هذه الجلسات المهمة حول أعيادنا و طقوسها و مراسيمها.