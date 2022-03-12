لالش بعشيقة يختتم بطولة المرحوم الشيخ شامو بالكرة الطائرة للسيدات

اعلام مركز لالش/ بعشيقة

اختتم مركز لالش بعشيقة الثقافي والاجتماعي بطولة المرحوم الشيخ شامو بالكرة الطائرة للسيدات، والتي جرت على ملعب مدرسة بعشيقة المختلطة، عصر اليوم السبت المصادف 12/3/2022 بحضور جماهيري غفير.

وبدات مراسيم نهائي البطولة بالوقوف دقيقة صمت على روح الفقيد الشيخ شامو رئيس الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي، وعلى ارواح شهداء كوردستان والعراق.

ثم القى السيد جمعة الياس سليم العبديكو رئيس مركز لالش بعشيقة كلمة بهذه المناسبة، أشاد فيها بالدور الكبير للفقيد الشيخ شامو طوال (٢٥) سنة في خدمة أبناء جلدته، تلاها بقصيدة رثاء عن روح المرحوم..

ثم قدمت طالبتان من إعدادية بحزاني للبنات فعالية نزال بالملاكمة نالت رضا الحضور، ومن ثم أقيمت المباراة النهائية بين فريقي التحدي و السلام وانتهت المباراة بفوز فريق السلام بشوطين مقابل لا شيء.

وفي ختام البطولة، تم توزيع الجوائز والهدايا للفائزين الأول والثاني وأحسن لاعبة وحكام البطولة من قبل السادة الضيوف الكرام.

واقيمت البطولة بحضور كل من الدكتور رياض الحموكه مدير تربية بعشيقة و رئيسي وأعضاء المجالس الأجتماعية في بعشيقة وبحزاني وممثلي الأحزاب وأعضاء الهيئة العليا لمركز لالش دهوك في بعشيقة وبحزاني ورئيس مركز لالش بحزاني وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وتربوية وأمنية وبعض من مدراء الدوائر والمدارس في المنطقة ورئيسة إتحاد نساء كوردستان ومنظمات المجتمع المدني ومختاري بعشيقة وبحزاني. مع جمع غفير من الجماهير ومن جميع المكونات.

وعقب ختام البطولة قدمت الهيئة الادارية لمركز لالش بعشيقة الشكر لجميع الحضور لمشاركتهم بهذه البطولة والحفل الرياضي، كما قدمت شكرها للسيد عادل محسن مدير مدرسة بعشيقة المختلطة لأستضافته لهذه البطولة.

وفي الختام شكر الحضور مركزنا على إقامة هذه البطولة وهكذا نشاطات في المنطقة.

والرحمة والغفران للفقيد الشيخ شامو.