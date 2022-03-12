لالش شنكال يقيم احتفالية في مخيم مام رشان بمناسبة يوم الزي الكوردي

اعلام لالش شنكال

بمناسبة يوم الزي الكوردي و بحضور ممثل مركز لالش شنكال و ممثل الفرع ١٧ للحزب الديمقراطي الكوردستاني و إدارة المخيم و ممثلي الدوائر الحكومية و المنظمات العاملة في المخيم و السادة مدراء المدارس العربية .

أقام مركز لالش شنكال بالتعاون مع مدرسة مخيم مام رشان للدراسة الكوردية احتفالية خاصة في يوم ( ١٠ / ٣ / ٢٠٢٢ ) و قد تضمن الحفل الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء . و رفع علم الإقليم مع إلقاء نشيد اي رقيب. و من ثم كلمة مدير المدرسة و كلمة ممثل مركز لالش شنكال . بعدها القى الطلبة مجموعة من الأغاني و الاناشيد و كذلك تم عرض مسرحية صغيرة من قبل الطلبة تحاكي واقع المدرسة. بالإضافة إلى فقرات أخرى. كم تم تكريم مجموعة من الطلبة و كذلك تكريم الأستاذ حسني خضر مسؤول النشاط الطلابي في المدرسة من قبل مركز لالش شنكال .